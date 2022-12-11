Где в Симферополе 12 декабря отключат свет

Электричества не будет несколько часов. Фото: архив КП

12 декабря в отдельных районах Симферополя на несколько часов отключат электричество. Свет пропадет из-за ремонтных работ с восьми утра до пяти вечера.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Объездная, 6; Куйбышева, 217, 227, 249, 251; Курчатова, 1-19; Одесская, 12, 13-17 ; Красная, 2-38 , 1-31 ; Московская, 14А, 16-18/5 , 17-39 ; Чонгарская, 30-48 , 37-55 ; Ангарская, 36-38А , 1А, 39/22-59 ; Генерала Захарова, 4-22 , 1-15А ; Жидкова, 74-76 , 65/5; Коммунальная, 6, 1А, 15; Полигонная, 60-124 , 81-127 ; Артиллерийская, 92-94А; И.Козлова, 120-164 , 71-99 ; Красноармейская, 168; Черноморская, 2-20 , 1/77-27 ; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Куйбышева,10А, 62-96; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Л. Шевцовой, 2/30-24 , 1-23 ; Большевистская, 26, 7-13 ; Кавказская, 3, 5, 8; Кавказская/пер. Керченский, 8/1; Октябрьская, 22/3; Пролетарская, 12, 12А, 11-17 ; Ремесленная, 2-8 , 3-5 ; Володарского, 4; Таврическая, 2/13, 1/11; Пролетарская/ Курчатова, 8; Грибоедова, 66-124 , 41-71/2 ; Партизанская, 2-14 , 1-11 ; Комсомольская, 50-58, 59-71 ; Рубцова, 2-38 , 1-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ; Буденного, 2-12 , 1-15 ; Левкина, 1-15; Кременчугская, 24, 18/2; Полины Осипенко, 2А-24Б , 1-25А; Камчатская, 2-12А, 1-9 ; Пригородная, 17/19;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Монтажник»; «Мечта»; «Консервщик»; «Строитель»; «Механизатор»; «Энтузиаст»; «Маяк»; «Источник»; «Молочник»; «Дзержинец»; «Дорожник»; «Снежинка»; «Домостроитель»;

- микрорайон Пригородный МКК «Аист», 19/10, 19/19

- проспект Победы, 290, 312, 49-243;

- переулок Лавандовый, 1; Фельдшерский, 2-12 , 1-3 ; Черноморский, 2/14-10/93 , 1/16-9 ; Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Керченский, 1-6; Вольный, 24.

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