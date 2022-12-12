Семейная пара из Крыма нелегально прописывала у себя мигрантов

Семейная пара из Первомайского района Крыма предстала перед судом по обвинению в фиктивной постановке на учет иностранцев и организации незаконной миграции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейная пара из Первомайского района Крыма предстала перед судом по обвинению в фиктивной постановке на учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ) и организации незаконной миграции (пп. «а», «в» ч. 2 ст.322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

– В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с ноября 2019 года по ноябрь 2021 года подсудимый приискивал прибывших иностранных граждан, не имеющих места для постановки на миграционный учет, а также патентов для трудовой деятельности. В сопровождении мужчины они прибывали на территорию фермерского хозяйства, главой которого являлась его супруга. В свою очередь, подсудимая незаконно предоставляла иностранцам рабочие места и места проживания в комнатах домовладения, расположенного на территории указанного хозяйства, – говорится в сообщении.

Кроме того, в дальнейшем мужчина оформлял заявления на пребывание иностранцев по адресу своего проживания. На деле же предоставлять мигрантам жилье он не собирался.

Приговором суда каждому из супругов назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Мужчину также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре РК.

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