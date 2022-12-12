Реконструкция севастопольского мемориала «Штык и парус» начнется в 2023 году

Реконструкция займет год
Фото: Ирина ГЕРЦ
В Севастополе в следующем году отремонтируют известный в городе мемориал «Городу-герою Севастополю», называемый «в миру» «Штык и парус». Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города-героя сообщил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
Как подчеркнул директор департамента, проект уже прошел экспертизу. Поручение по реконструкции мемориала, к слову, президент РФ Владимир Путин давал еще в 2017 году.
- С начала 2023 года приступаем к работе. Есть все заключения соответствующих служб, в том числе и Севнаследия, - подчеркнул Евгений Горлов.
Подрядная организация уже определена. Реставрация известного в городе объекта займет целый год, отметил Евгений Горлов.