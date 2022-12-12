В Симферополе ищут инвестора для ремонта трех зданий кинотеатров

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На ремонт зданий кинотеатров «Симферополь», «Космос» и имени Шевченко в крымской столице решено не тратить средства муниципального бюджета. К их восстановлению намерены привлечь инвесторов.

- Сегодня вкладывать в такие объекты муниципальные деньги, откровенно говоря, возможности нет. Занимаемся активно поиском инвесторов, - сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев в эфире «Радио Крым».

Усложняет поиски инвестора еще одни момент: кинотеатр «Симферополь» - объект культурного наследия, что накладывает некоторые обременения на проведение работ. Здание кинотеатра Шевченко - единственное из указанных трех, которое в настоящее время находится в эксплуатации. Оно требует ремонта, однако выставлять на продажу городские власти его не планируют.

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