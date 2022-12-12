Фото: msh.rk.gov.ru

В Симферополе успешно стартовал Предновогодний ярмарочный марафон. За минувшие субботу и воскресенье предпраздничных сельхозярмарок аграрии Республики Крым реализовали больше 80 тонн собственной продукции.

- На выходных работали как постоянные наши локации, так и дополнительные торговые площадки на улице Ракетная и в микрорайоне Каменка, - сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

По его словам, практически весь ассортимент уходил буквально в первые часы после начала работы ярмарок, покупатели выстраивались в большие очереди с самого утра.

За минувшие два дня в столице Крыма было организовано порядка 180 торговых мест, где можно было купить свежие мясо, овощи, фрукты, яйца, рыбу, свежайшую выпечку и другую продукцию по приемлемым ценам.

Следующая предпраздничная ярмарка откроется через две недели. Так, 24 декабря можно будет посетить торговые точки по адресам:

- улица Киевская, 177;

- улица Севастопольская, 80/3;

- улица Кечкеметская/улица Б. Куна.

25 декабря они будут организованы по адресам:

- улица Ракетная, 10 и микрорайон Каменка;

- улица Крымской весны (в районе дома № 31 и конечной остановки маршрута № 14).

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