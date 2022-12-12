В Севастополе осудили матроса, укравшего 12 тысяч рублей с найденной банковской карты

Севастопольский гарнизонный суд огласил приговор матросу, который нашел чужую банковскую карт и расплачивался ею в магазинах и заведениях Фото: Артем КИЛЬКИН

Севастопольский гарнизонный суд огласил приговор матросу, который нашел чужую банковскую карт и расплачивался ею в магазинах и заведениях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

– Согласно приговору, осужденный в марте 2022 года нашел в баре «Пиворотти» в Севастополе банковскую карту ПАО «Российский национальный коммерческий банк» с функцией бесконтактной оплаты без введения ПИН-кода. С этой целью осужденный посредством оплаты банковской картой товаров в заведениях и магазинах тайно похитил с банковского счета потерпевшего денежные средства в сумме 12 699 рублей 90 копеек, чем причинил потерпевшему значительный ущерб, – говорится в сообщении.

Матрос признал вину. Суд признал его виновным по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50