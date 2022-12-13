Одна из центральных улиц Евпатории после дождя превратилась в озеро - видео

Фото: скриншот из видео

Дорога на улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории после очередного дождя превратилась в озеро. Местные жители опубликовали видео с места в соцсетях.

Судя по комментариям, громадная лужа стабильно появляется на одном и том же месте каждый раз после обильных осадков, потому успела стать местной «достопримечательностью».

- Так это же ШестесятлетВЛКСМское озеро. Оно всегда было. Какие у вас претензии? Люди качественно отремонтировали дорогу без ущерба местным «достопримечательностям», - с иронией отреагировал на пост один из комментаторов.

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