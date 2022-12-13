Житель Феодосии пытался убить знакомую и сломал об нее нож

В Феодосии перед судом предстанет местный житель, пытавшийся убить свою знакомую Фото: Иван ВИСЛОВ

В Феодосии перед судом предстанет местный житель, пытавшийся убить свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел в сентябре этого года. По данным следствия, молодой человек заранее приискал нож нож и отправился к дому девушки. Там между ними произошел короткий разговор, после которого потерпевшая попыталась уйти. Тогда парень взялся за нож и начал наносить ей удары в область живота и груди.

– Клинок ножа сломался и застрял в теле пострадавшей. Воспользовавшись замешательством, девушка смогла покинуть место происшествия и обратиться за помощью. В тот же день нападавший был задержан, – сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

Молодому человеку предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 УК РФ – «Покушение на убийство». В настоящее время он находится под стражей. Дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.

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