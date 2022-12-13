Аксенов принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым, председатель Антитеррористической комиссии в РК Сергей Аксенов в режиме ВКС принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба под руководством директора ФСБ РФ, председателя Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова.

Как пишет КИА, в ходе мероприятия были подведены итоги работы за 2022 год, а также определены приоритетные направления деятельности на следующий год.

По итогам обсуждения были выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности противодействия террористическим угрозам в условиях проведения специальной военной операции.

Напомним, недавно в Крыму вновь продлили желтый уровень террористической опасности - на этот раз до 22 декабря. В то же время он продолжает действовать и в Севастополе.

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