В Феодосии присяжные признали москвича виновным в убийстве знакомого

На основании вердикта присяжных судом будет вынесен приговор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии присяжные вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении уроженца Москвы, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В суде установлено, что в ноябре 2019 года подсудимый и потерпевший вместе выпивали. В какой-то момент они поссорились. В ходе конфликта подсудимый схватил нож и ударил им собутыльника в грудь. Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью – потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

– Присяжные, с учетом представленных государственным обвинителем доказательств, сочли подсудимого виновным в совершении убийства и не заслуживающим снисхождения, – говорится в сообщении.

На основании вердикта присяжных судом будет вынесен приговор.

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