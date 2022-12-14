Шесть пешеходов погибли на дорогах Симферопольского района с начала года

С 12 по 18 декабря Госавтоинспекция Симферопольского района проводит профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

За истекший период 2022 года в Симферопольском районе произошло 24 дорожные аварии с участием пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– В этих ДТП шесть человек погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести. Из 24 происшествий, 17 произошли по вине самих пешеходов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 происшествий 17 произошли по вине самих пешеходов.

С 12 по 18 декабря Госавтоинспекция Симферопольского района проводит мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!», цель которого – профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пешеходов.

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