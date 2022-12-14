В Крыму запущен сервис по ранней профилактике и выявлению меланомы «Проверь родинку онлайн»

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Крыму начал работать сервис по ранней профилактике и выявлению меланомы «Проверь родинку онлайн», сообщили в республиканском Минздраве.

– Пройти самообследование в чат-ботах может любой гражданин, ответив на 6 простых вопросов системы. Также в чат-ботах можно узнать подробнее о самом заболевании и правилах самообследования, – говорится в сообщении.

Чат-боты работают в мессенджере Telegram, социальной сети ВКонтакте и голосовом помощнике Алиса.

Отмечается, что меланома – это самая агрессивная из всех известных на сегодняшний день форм рака, однако при раннем выявлении это заболевание хорошо поддается лечению - «выживаемость» составляет 90-95%.

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