Сосны от 700 рублей за метр, пихта 6 тысяч: в Керчи заработали елочные базары

Елочные базары в Керчи заработали 15 декабря Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи начали работать елочные базары. Для торговли новогодними деревьями власти выделили несколько площадок в разных районах города. Одна из них традиционно расположилась возле Ворошиловского рынка.

Утром 15 декабря здесь выгрузили первые сосны и пихты. Все деревья, по словам продавцов, привезли с материка. Крымской сосны в продаже пока нет.

- Сосны из Пензы, как и в прошлые годы,- рассказал продавец.

Торговля соснами и пихтами возле Ворошиловкого рынка в Керчи. Фото: Юлия МАРКИНА

Стоимость сосны - 700 рублей за метр. Рядом уже в специальной подставке - пихта Нордмана. Такое рождественское дерево предлагают за 6 тысяч рублей. Дорого, признаются продавцы, но и спрос на пихту большой.

- В прошлом году они у нас улетели, несмотря на цену. Пихту разбирают очень быстро, поэтому советуем брать уже сейчас,- отметила торгующая.

Красавица пихта стоит 6 тысяч рублей за дерево Фото: Юлия МАРКИНА

Напомним, накануне елочные базары открылись в Евпатории. Средняя стоимость 1 метра ели или сосны, по данным администрации города, составляет от 500 до 1 тысячи рублей.

Всего для продажи новогодних деревьев власти Крыма определили порядка 150 площадок.

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