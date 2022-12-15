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НовостиОбщество15 декабря 2022 9:26

На маршруте №89 в Симферополе увеличили количество автобусов

Решение принято по многочисленным просьбам жителей села Мирное
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/mintranscrimea

Фото: t.me/mintranscrimea

В Симферополе увеличили количество автобусов на маршруте №89 (№487-12, «село Мирное – Симферополь»). Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма со ссылкой на первого замминистра транспорта республики Николая Лукашенко.

– Теперь на маршруте работает 8 единиц в будние дни и 6 единиц в выходные дни, – рассказал Лукашенко.

Он отметил, что решение принято по многочисленным просьбам жителей села Мирное.

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