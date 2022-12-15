В 2022 году Крым посетили 6,3 миллиона отдыхающих - Волченко

С января по ноябрь туристический поток в Крым составил 6,3 миллиона туристов, заявил министр туризма республики Фото: Александра Тимощенко

С января по ноябрь туристический поток в Крым составил 6,3 миллиона туристов. Об этом во время круглого стола по итогам турсезона в республике заявил министр туризма Вадим Волченко.

По его словам, в этом году полуостров пережил еще один непростой период, но благодаря слаженной работе удалось выстоять его с честью.

Будем говорить откровенно, это на 30% ниже аналогичного периода 2021 года. Прошлый год был, безусловно, рекордным по всем показателям, 2022 год должен был быть еще более успешным, но со всеми сложностями мы справимся, - отметил министр.

Напомним, в прошлом году турпоток в Крым составил 9,5 миллиона человек. В 2022 году власти надеялись достигнуть планки в 10 миллионов отдыхающих, но из-за изменения транспортной логистики в связи со специальной военной операции количество курортников сильно снизилось.

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