В 2027 году в Крыму появится более 20 тысяч новых гостиничных номеров

В ходе работы круглого стола Вадим Волченко сообщил, что с января по ноябрь туристический поток в Крыму составил 6,3 миллиона туристо Фото: Александра Тимощенко

К 2027 году в Крыму появится больше 20 тысяч новых гостиничных номеров. Как сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, их построят в рамках инвестиционных проектов в сфере отельного бизнеса.

В ближайшие три года туристическая сфера полуострова должна получить как минимум пять тысяч новых номеров, а в перспективе пяти лет - 20 тысяч.

Основными нашими задачами в длительной перспективе является создание дополнительного номерного качественного фонда. Это получится осуществить и за счет нового строительства, и за счет реновации существующего, - отметил Волченко.

Он также добавил, что, несмотря на сложности в плане логистики, в Крыму продолжают реализовывать все запланированные инвестиционные проекты, которые были начаты в текущем году. К ним относятся строительство туристического объекта размещения в Саках, в котором появилось больше 2500 новых номеров.

Заметим, в ходе круглого стола, посвященного итогам высокого туристического сезона, Вадим Волченко сообщил, что с января по ноябрь туристический поток в Крыму составил 6,3 миллиона туристов. Это на 30% меньше, чем в прошлом году.

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