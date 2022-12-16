Новый водовод в Феодосию готов к транспортировке воды

Участок тракта водоподачи от трех водозаборов на севере полуострова к водоочистным сооружениям Феодосии прошел гидравлические испытания и готов к транспортировке воды. Об этом КП-Крым сообщил директор филиала фирмы-подрядчика «ОЭК-ГТ» Марк Луньков.

- К водоочистным сооружениям города Феодосии труба проложена полностью, проведены гидроиспытания и обратная засыпка. То есть труба уложена в полном объёме, - отметил он.

Сейчас Феодосия получает питьевую воду из Феодосийского и Фронтового водохранилищ, которые заполнены по системе Северо-Крымского канала на 80%. В случае необходимости, город получит воду из альтернативных источников - Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, от которых берет свое начало новый тракт водоподачи. Его строительство идет с 2018 года, чтобы обеспечить стабильную подачу воды в Восточный Крым. Полностью объект, протяженностью 217 км, будет готов в 2024 году. По нему в Феодосию и Керчь пойдет 195 тысяч кубометров воды в сутки.