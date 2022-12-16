В Симферополе начали санитарную обрезку деревьев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе, пока не наступили морозы, проводят санитарную и формовочную обрезки зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Симферополя
- Своевременная обрезка деревьев и кустарников, снос аварийных зеленых насаждений - важная составляющая ухода за ними, - говорится в сообщении.
Цель работ - привести насаждения в надлежащий вид и обезопасить горожан от аварийных веток. Отмечается, что обрезка также нужна для того, чтобы деревья не закрывали дорожные знаки и светофоры.
Мелкие ветки дробят на месте, а порубочные остатки вывозят. Щепа в дальнейшем используется для мульчирования.
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