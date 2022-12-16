В Детском парке Симферополя заработала новогодняя почта Деда Мороза

Фото: пресс-служба МБК «Парки столицы», t.me/parkisimf

В Детском парке Симферополя открылась новогодняя почта Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба МБК «Парки столицы».

– Новогодний ящик для писем расположился у главной сцены парка прямо на сказочном домике, который работники МБУК «Парки столицы» обновили к празднику. Морозно-голубой домик украшен снежинками и декорирован новогодними элементами, – говорится в сообщении.

Чтобы письмо гарантированно попало к получателю, необходимо указать следующий адрес: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». В конце декабря сотрудники парка соберут все письма и отправят их в резиденцию волшебного дедушки.

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