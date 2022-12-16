Украина задействовала в атаках на Крым БПЛА, сконструированные в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы в компетентных органах.

– Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона, – передает агентство.

Уточняется, что окончательная сборка и полетные испытания проводились в районе польского аэропорта Жешув, используемого североатлантическим альянсом как основной узел снабжения ВСУ. Позднее вблизи Одессы и Кривого Рога специалисты производили установку боезарядов, полетного задания и запуск беспилотников.

– Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши, – утверждают авторы материала.

Кроме того, как показал анализ компонентов перехваченных беспилотников, ВСУ задействовали их в атаках на объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Севастополе.

Начиная с июля БПЛА ВСУ не раз пытались атаковать Севастополь, где находится главная база Черноморского флота, а также другие объекты на территории Крыма.

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