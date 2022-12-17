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НовостиОбщество17 декабря 2022 7:23

Керченская паромная переправа возобновила работу

Ранее сообщение было приостановлено из-за непогоды
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Движение ранее приостанавливали из-за непогоды

Движение ранее приостанавливали из-за непогоды

Фото: Иван МАКЕЕВ

Паромное сообщение в Керченском проливе восстановлено. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта республики Николай Лукашенко в своем Tg-канале.

Ранее движение было временно приостановлено из-за плохих погодных условий. В Крыму также объявляли штормовое предупреждение - в некоторых районах полуострова ожидались обильные ливни и усиление ветра до 22 метров в секунду.

Напомним, 19 декабря желающим выехать с полуострова или, напротив, приехать, стоит быть готовым к тому, что придется подождать. Движение по Крымскому мосту полностью перекроют в связи с проведением ремонтных работ.