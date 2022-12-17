В Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцины от гриппа

Вакцинация от гриппа стандартно проходит с 1 сентября по 1 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополь поступила дополнительная партия вакцины от гриппа. Как сообщил журналистам главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, пять тысяч доз уже доставлены в город-герой.

- Это дополнительная поставка - сверхнормативная - после обращения граждан с просьбой продлить вакцинацию, - отметил специалист.

По словам Сергея Грыги, по всем нормам вакцинация проводится с 1 сентября по 1 декабря. Однако в связи с ростом числа заболевших, кампанию было решено продлить.

Те, кто еще не успел привиться, могут сделать это во всех поликлиниках города, а также в мобильном пункте ТЦ «Муссон».