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НовостиОбщество17 декабря 2022 10:45

В Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцины от гриппа

Вакцинация завершилась в начале декабря, но горожане попросили ее продлить
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Вакцинация от гриппа стандартно проходит с 1 сентября по 1 декабря

Вакцинация от гриппа стандартно проходит с 1 сентября по 1 декабря

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополь поступила дополнительная партия вакцины от гриппа. Как сообщил журналистам главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, пять тысяч доз уже доставлены в город-герой.

- Это дополнительная поставка - сверхнормативная - после обращения граждан с просьбой продлить вакцинацию, - отметил специалист.

По словам Сергея Грыги, по всем нормам вакцинация проводится с 1 сентября по 1 декабря. Однако в связи с ростом числа заболевших, кампанию было решено продлить.

Те, кто еще не успел привиться, могут сделать это во всех поликлиниках города, а также в мобильном пункте ТЦ «Муссон».