В Керчи потушат два Вечных огня 18 декабря

Фото: глава города-героя Керчи Святослав Брусаков\Telegram

В Керчи в воскресенье, 18 декабря, на ремонт закроют сразу два Вечных огня - в сквере Славы и на горе Митридат. Об этом сообщил у себя в Tg-канале глава города-героя Святослав Брусаков.

По словам градоначальника, в сквере Славы у Вечного огня подрядная организация будет менять горелку. Кроме замены самой конструкции, там установят системы контроля, автоматического поджига и удаленного управления.

Как отметил Святослав Брусаков, непрерывно горящий огонь - это символ вечной памяти о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, их бессмертного подвига.

В этот же день - 18 декабря - погаснет и Вечный огонь на горе Митридат. Там также будет проводиться плановое обслуживание горелки.

- Содержанию этих объектов в нашем городе-герое уделяется особое внимание, - заключил градоначальник.