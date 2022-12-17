В Севастополе отметили 25-летний юбилей организации «Боевое братство»

Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя

В Севастополе поздравили членов «Боевого братства» с приближающимся 25-летием организации. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания города-героя, торжественное мероприятие прошло в Дворце культуры рыбаков 16 декабря.

Юбилей организации посетили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и председатель Заксо Севастополя Владимир Немцев, а также депутаты городского парламента.

- Я уверен, что «Боевое братство» возьмет рубеж и в пятьдесят, и в сто лет, и будет всегда, потому что, как сейчас говорят в зоне СВО, быть воином- значит жить вечно, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Торжественное мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших боевых товарищах.