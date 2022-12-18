Погода на 18 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

В Крыму местами туман. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 декабря на Крымском полуострове будет прохладнее, чем накануне.

- В воскресенье погодой будет «командовать» холодный атмосферный фронт. Ночью и утром ожидается местами небольшой дождь, туман, днем без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Днем северо-западный ветер 8-13 м/с, температура воздуха +10...+12°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Днем северный ветер 10-15 м/с., тепло +10…+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +10…+13°, северный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +6…+8°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Керчи +9…+11°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +9…+12°, северо-западный ветер 7-11 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +6…+8, северо-западный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +5…+10°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске +4…+7°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +10…+13°.

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