В Крыму за сутки выявили 33 новых случая COVID-19

К счастью, летальных случаев в Крыму и Севастополе за субботу не зарегистрировано Фото: Олег ЗОЛОТО

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано 15 человек. Об этом утром 18 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 16 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 210 328 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 202 933 пациента выздоровели. 5 412 человек скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 19 новых случаев заболевания COVID-19, в ковид-стационары никто не госпитализирован. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

– Смертей от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сообщении.

Выписаны два человека. Сейчас в больницах города находятся 54 пациента, из них 44 – с подтвержденным ковидом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрирован 96 991 случай коронавируса, выздоровели 94 192 человека.

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