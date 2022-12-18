На 5-м километре Балаклавского шоссе изменилась схема движения

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В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили об изменениях в схеме движения на 5-м километре Балаклавского шоссе, призванных увеличить пропускную способность одного из ключевых узлов на въезде в город.

– На двух подходах к пересечению проспекта Генерала Острякова, дороги к Максимовой даче и Балаклавского шоссе за счет разметки увеличено число полос, – говорится в сообщении.

Сегодня дорожники приступили к изменению схемы движения, в ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки, добавили в дирекции.

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