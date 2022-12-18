Константинов: в Крыму находятся более 20 тысяч эвакуированных жителей Херсонской области

Фото: crimea.gov.ru

В Крыму в настоящее время находятся более 20 тысяч граждан, эвакуированных из Херсона и Херсонской области. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

– Количества людей эвакуированных цифры, конечно, нет, но можно по людям, которые подали заявления на получение материальной помощи в объеме 100 тысяч рублей [подсчитать]. Заявлено 13,7 тысяч человек, по этой цифре можно примерно судить о том, какое количество херсонцев находится на территории Крыма. И 15 тысяч заявлений было в МФЦ. Поэтому, если мы назовем с вами цифру, что более 20 тысяч сейчас находятся на территории Крыма, я думаю, мы не ошибемся, – сказал Константинов в эфире программы Соловьев Live.

Он добавил, что многие эвакуированные граждане ехали транзитом через Крым в другие российские регионы.

Напомним, в Крыму с конца октября принимают заявления от эвакуированных из Херсона и Херсонской области на получение выплат и жилищных сертификатов.

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