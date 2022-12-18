В Крыму заявили, что группировку ВС РФ на передовой и на полуострове усилили мобилизованными

По словам Константинова, военнослужащие на передовой обеспечены всем необходимым, крымские власти держат с ними прямую связь Фото: Иван МАКЕЕВ

Группировку ВС РФ на передовой и в Крыму усилили за счет мобилизованных, безопасности полуострова ничего не угрожает. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

– Пришло пополнение, поэтому то, что в передаче звучало от экспертов, что мало солдат на каждый километр, сейчас эта цифра значительно усилилась, и эта проблема тоже исчезла. Группировку в Крыму усилили за счет мобилизованных, в том числе дополнительное оборудование, насколько мы информированы, специальное доставлено, – сказал Константинов.

По его словам, военнослужащие на передовой обеспечены всем необходимым, крымские власти держат с ними прямую связь.

– Чего-то угрожающего в Крыму, скажу откровенно, нет, никакой паники среди крымчан нет, – заверил Константинов.

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