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НовостиОбщество19 декабря 2022 9:13

Водителей Крыма проверят на наличие неоплаченных штрафов

Рейд «Должник» будут проводить с 19 по 29 декабря
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Госавтоинспекторы Крыма выяснят, нет ли у водителей неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

Госавтоинспекторы Крыма выяснят, нет ли у водителей неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму у водителей проверят наличие неоплаченных штрафов. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики, рейд под названием «Должник» проведут с 19 по 29 декабря.

Касаться оперативно-профилактическое мероприятие, кстати, будет не только водителей, но и пешеходов.

- Сотрудники Госавтоинспекции проверят участников дорожного движения на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в установленный законом срок, - говорится в сообщении.

Проводиться мероприятие будет на всей территории Крыма.