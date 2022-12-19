Водителей Крыма проверят на наличие неоплаченных штрафов

Госавтоинспекторы Крыма выяснят, нет ли у водителей неоплаченных штрафов за нарушение ПДД Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму у водителей проверят наличие неоплаченных штрафов. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики, рейд под названием «Должник» проведут с 19 по 29 декабря.

Касаться оперативно-профилактическое мероприятие, кстати, будет не только водителей, но и пешеходов.

- Сотрудники Госавтоинспекции проверят участников дорожного движения на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в установленный законом срок, - говорится в сообщении.

Проводиться мероприятие будет на всей территории Крыма.