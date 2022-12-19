Аксенов заявил о важности подготовки инженерных кадров в Крыму

Глава Крыма провел итоговое заседание Наблюдательного совета КФУ имени В.И. Вернадского. Фото: glava.rk.gov.ru

В условиях санкционного давления на Россию в Крыму важно готовить собственные инженерные кадры, чтобы достичь технологического суверенитета страны в ближайшем будущем и обеспечить качественное импортозамещение. Об этом в ходе итогового заседания Наблюдательного совета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Уверен, потенциал кадров, которых готовит Крымский федеральный университет, сможет в полной мере использоваться для развития производственно-экономической системы республики, – сказал Аксенов (цитата по пресс-службе главы Крыма).

В ходе доклада по по результатам деятельности КФУ ректор Андрей Фалалеев отметил, что в вузе уделяется много внимания созданию новых образовательных программ, соответствующих приоритетным направлениям инновационного развития республики, в том числе в сферах сельского хозяйства, медицины и реабилитации.

Участники заседания также обсудили организацию патриотического воспитания в КФУ, административную и экономическую работу вуза, а также финансово-хозяйственный план на 2023 год.

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