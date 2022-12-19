Елку в Керчи установили в центре колоннады Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи зажгли огни на главной новогодней елке города. В этом году она впервые поменяла свое месторасположение. Новогоднее дерево установили в центре колоннады, которую открыли осенью.

В связи со специальной военной операцией власти города решили не тратить бюджетные деньги на закупку новых украшений для елки. Ее нарядили прошлогодними шарами золотого, синего и красного цветов.

На украшения для елки в этом году решили не тратиться, но само дерево власти купили новое. Фото: Юлия МАРКИНА

Однако сама елка новая. Как сообщал ранее глава администрации города Святослав Брусаков, прежняя новогодняя красавица требовала замены по причине износа. Решение о покупке нового дерева принималось при формировании планов на 2022 год. А сама покупка вошла в один из контрактов по благоустройству.

Инсталляции для селфи в городе остались с прошлых лет Фото: Юлия МАРКИНА

Рост зелёной красавицы - 20 метров. Её ветки смонтированы в ярусы, а иллюминация сформирована в виде купола над колоннадой.

Остальные инсталляции, установленные в городе, были закуплены еще несколько лет назад.

Торжественное открытие новогодней елки решено было не проводить.

Эту светодиодную упряжку в центре города устанавливают несколько лет подряд Фото: Юлия МАРКИНА

Ранее власти города сообщили, что увеличили финансирование на закупку сладких новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей. Также подарки получат дети участников СВО.

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