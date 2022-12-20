Тракт водоподачи с севера на восток Крыма готов на 70%

В целом строительные работы идут по графику Фото: Анна КИРИЕНКО

Готовность тракта водоподачи для питьевого водоснабжения Восточного Крыма составляет 70%. Об этом КП-Крым сообщил директор филиала фирмы-подрядчика АО «Объединенная энергостроительная корпорация» (ОЭК) Марк Луньков.

- Почти весь трубопровод уложен, остался небольшой участок около 15% в направлении Керчи, - отметил Луньков. – Все трубы изготовлены и до конца года мы планируем их транспортировать в Крым. Все, что нужно для стройки, сейчас идёт по сухопутному маршруту через Мариуполь и Мелитополь.

По оценке руководителя фирмы-подрядчика, в осенне-зимний период земляные работы продолжаться, несмотря на осадки.

- Мы продолжаем земляные работы, продолжаем вести обратную засыпку, - заверил Луньков. - У нас есть опыт работ в разных погодных условиях, поэтому прекрасно представляем, что нас ожидает в зимний период в Крыму. Чтобы не нарушать технологию и не укладывать трубы в грязь, делается водоотлив, и идет откачка воды. Поэтому нас осадки не пугают.

В целом строительные работы идут по графику. Есть задержка с поставкой оборудования для насосных станций, поскольку по программе импортозамещения в проект внесены изменения, и на замену импортным насосам должны прийти отечественные.

Тракт водоподачи возводится для транспортировки воды из трех водозаборов на Севере Крыма потребителям Феодосии, Судака, Керчи, Ленинского района. Полностью объект, протяженностью 217 км, будет готов в 2024 году.