В Крыму легковушка влетела в железобетонную плиту, есть пострадавший

Чтобы извлечь пострадавшего из искореженного автомобиля, пожарным пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Дорожная авария с пострадавшим произошла 19 декабря вблизи села Пушкино в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

– В 22:20 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на 20 км автодороги «пгт. Советский – г. Старый Крым» (Советский район) вблизи села Пушкино произошло ДТП. <…> По прибытии огнеборцы выяснили, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим столкновением с железобетонными плитами. Имеется пострадавший, который оказался зажат конструкциями автомобиля, – говорится в сообщении.

Чтобы извлечь пострадавшего из искореженного автомобиля, пожарным пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

– Огнеборцы провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП, – добавили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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