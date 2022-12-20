В Крыму спасатели нашли заплутавшего грибника с обморожением

В Ленинском районе Крыма спасатели нашли мужчину, который заблудился во время похода за грибами Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ленинском районе Крыма спасатели нашли мужчину, который заблудился во время похода за грибами и получил обморожение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

– Сегодня [20 декабря] в 9:35 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что вчера в 9 утра мужчина отправился в лес за грибами в районе городе Щелкино (Ленинский район). На связь не выходит и на данный момент его местонахождение неизвестно. Требуется помощь спасателей, – говорится в сообщении.

На место выехали спасатели, полицейские и работники скорой медицинской помощи. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» обследовали пять квадратных километров леса и спустя 40 минут нашли мужчину недалеко от стройки храма на окраине Щелкино с признаками обморожения. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

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