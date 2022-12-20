В Севастополе появится шестиэтажный спортивный центр на улице Вакуленчука

Фасад здания планируется выполнить в современном стиле. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе возведут новый спортивно-оздоровительный центр высотой в шесть этажей. Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, здание появится на улице Вакуленчука.

Помимо непосредственно спортзала, центр будет включать в себя медицинский реабилитационный центр, террасу для йоги и спортивное кафе. Фасад будет выполнен в современном стиле, а рядом появится удобная парковка на 42 машиноместа.

- Члены архитектурно-художественного совета приняли проект, но высказали ряд замечаний. Они касались удобства заездов и проходов на территорию центра, тротуарной линии, а также архитектурного облика здания, - подчеркнули в пресс-службе правительства города-героя.

В городе также согласовали три других новых проекта - скверы на улице Горпищенко, в селах Осипенко и Дальнее.