Национальные и региональные проекты в Крыму исполнены на 87%

Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

За текущий год в Крыму были освоены 19,3 миллиарда рублей на реализацию национальных и региональных проектов, что составляет 87% выделенных на эти цели средств.

- В Республике Крым реализовываются 12 национальных и 47 региональных проектов. Достигнуто выполнение 110 из 140 показателей, - написал председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк в своем Tg-канале.

Так, в рамках регионального проекта «Современная школа» в трех школах-интернатах обновили материально-техническую базу, закупили спортоборудование в «Керченскую специальную школу-интернат», «Ялтинскую специальную (коррекционную) школу», «Симферопольскую специальную школу-интернат №1». Также на базе «Ялтинской средней школы-лицея №9» был создан детский технопарк «Кванториум».

Еще 50 общеобразовательных организаций обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей для открытия Центров «Точка роста».

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 11 общеобразовательных организаций в селах получили спортивное оборудование.

- По региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» отремонтированы 18 объектов общей протяженностью более 189 километров. Это дороги регионального и межмуниципального значения, - добавил Гоцанюк.

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