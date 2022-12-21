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НовостиОбщество21 декабря 2022 14:07

В Евпатории открылась выставка рождественских открыток 19 века

Ее подготовили специально ко Дню святого Николая Чудотворца
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: "Крымская газета"

Фото: "Крымская газета"

Новогодние и рождественские открытки 19 века можно увидеть на уличной выставке в Евпатории.

Как пишет «Крымская газета», на улице Дувановской, напротив здания Евпаторийского краеведческого музея открылась уличная выставка «Старые новогодние и рождественские открытки». Ее подготовили специально ко Дню святого Николая Чудотворца.

На баннерах представлены новогодние и рождественские открытки, выпущенные с конца XIX века и до наших дней. В открытках широко нашла отображение библейская тема. На открытках середины 30-х годов прошлого века изображены кремлевские башни. На открытках времен Великой Отечественной войны, поздравительных открытках и почтовых карточках массового производства середины XX столетия печатались рисунки известных советских художников Зарубина, Юдина, Аристова.

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