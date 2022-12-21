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НовостиОбщество21 декабря 2022 14:22

Под трассой «Таврида» сделают прокол для прокладки нового водовода

Компания «ОЭК» готовится к одному из сложных участков строительства тракта водоподачи
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
Общая готовность объекта в настоящий момент составляет 70%

Общая готовность объекта в настоящий момент составляет 70%

Фото: Анна КИРИЕНКО

Тракт водоподачи в Восточный Крым пройдет под транспортной развязкой на трассе «Таврида» в районе Керчи. Об этом КП-Крым сообщил директор филиала фирмы-подрядчика АО «Объединенная энергостроительная корпорация» (ОЭК) Марк Луньков.

- У нас в графике на следующий год запланированы работы по проколу под трассой «Таврида», - уточнил он. – Сейчас проходим согласование с УПРДОР «Тамань». Прокол будет проводиться непосредственно в нескольких километрах от Керчи, под транспортной развязкой. Предстоит уложить около 200 метров трубы.

Руководитель фирмы-подрядчика уточнил, что все работы выполняются без приостановки движения транспорта. Специальная установка продавливает железобетонные трубы в грунт, которые становятся футляром для чугунных труб водовода. Подобным способом тракт водоподачи пересекает автомобильные дороги и отводы от Северо-Крымского канала в местах пересечения.

Общая готовность объекта в настоящий момент составляет 70%. Вода из подземных источников на Севере Крыма, преодолев сотни километров по подземной магистрали, будет подходить непосредственно к водоочистным сооружениям Феодосии и Керчи. Возведение тракта началось в 2018 году на замену открытой транспортировке артезианской воды по руслу Северо-Крымского канала. Несмотря на возобновление подачи днепровской воды, от подземного водовода отказываться не стали, поскольку он гарантирует стабильное водоснабжение Восточного Крыма.