Под трассой «Таврида» сделают прокол для прокладки нового водовода

Общая готовность объекта в настоящий момент составляет 70% Фото: Анна КИРИЕНКО

Тракт водоподачи в Восточный Крым пройдет под транспортной развязкой на трассе «Таврида» в районе Керчи. Об этом КП-Крым сообщил директор филиала фирмы-подрядчика АО «Объединенная энергостроительная корпорация» (ОЭК) Марк Луньков.

- У нас в графике на следующий год запланированы работы по проколу под трассой «Таврида», - уточнил он. – Сейчас проходим согласование с УПРДОР «Тамань». Прокол будет проводиться непосредственно в нескольких километрах от Керчи, под транспортной развязкой. Предстоит уложить около 200 метров трубы.

Руководитель фирмы-подрядчика уточнил, что все работы выполняются без приостановки движения транспорта. Специальная установка продавливает железобетонные трубы в грунт, которые становятся футляром для чугунных труб водовода. Подобным способом тракт водоподачи пересекает автомобильные дороги и отводы от Северо-Крымского канала в местах пересечения.

Общая готовность объекта в настоящий момент составляет 70%. Вода из подземных источников на Севере Крыма, преодолев сотни километров по подземной магистрали, будет подходить непосредственно к водоочистным сооружениям Феодосии и Керчи. Возведение тракта началось в 2018 году на замену открытой транспортировке артезианской воды по руслу Северо-Крымского канала. Несмотря на возобновление подачи днепровской воды, от подземного водовода отказываться не стали, поскольку он гарантирует стабильное водоснабжение Восточного Крыма.