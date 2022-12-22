В Крыму в 2022 году к электросетям было присоединено почти 16,7 тыс. новых абонентов

В этом году «Крымэнерго» провело большую работу по подключению новых абонентов к электрическим сетям Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В текущем году сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» провели работы по присоединению 16,7 тысячи новых абонентов к сетям электроснабжения, что на шесть тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- Установлено 214 подстанций, 13 тысяч «умных» счетчиков, протянуто 314 километров линий электропередач, установлено около 12 тысяч приборов коммерческого учета, - написал он в своем Tg-канале.

Также, по его словам, в регионе завершена программа капремонта генерирующих мощностей: отремонтировано 1,7 тысячи подстанций, 2,3 тысячи линий электропередач, установлено почти 5 тысяч опор, заменено 100 километров неизолированного провода. В результате количество аварий в высоковольтных сетях снизилось на 28%, в распределительных - на 6%.

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