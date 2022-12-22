В Ялте откроется единый офис клиентской службы Социального фонда России

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте на Киевской вскоре откроется единый офис клиентской службы Социального фонда России, сообщила глава местной горадминистрации Янина Павленко.

По ее словам, в эту организацию с 1 января объединят Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования.

- Сейчас в помещении в 100 квадратов завершается ремонт, а 9 января там уже примут первых посетителей. Электронная запись на прием будет доступна на сайте Социального фонда России и Портале Госуслуг, - написала Павленко в своем Tg-канале.

Она обратила внимание, что с января Пенсионный фонд на улице Садовой, который находится на возвышении, перестанет работать. Новый офис теперь будет располагаться в более удобном месте и не будет доставлять неудобства местным жителям, из-за чего ранее поступали жалобы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50