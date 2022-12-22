В Крыму за сутки выявили 30 новых случаев COVID-19

Летальных случаев от ковида на территории полуострова не зафиксировано Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано семь человек. Об этом утром 22 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 38 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 210 469 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 203 083 человека выздоровели, 5 412 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 12 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы четыре человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– За сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сообщении.

Выписаны 11 человек. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 45 пациентов, из них 40 – с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 97 046 случаев коронавируса, выздоровели 94 258 человек.

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