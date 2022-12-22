На ремонт дорог в Керчи в этом году потратили около 1 миллиарда рублей

В 2022 году в Керчи отремонтировали дорог на 1 миллиард рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 1 миллиарда рублей в 2022 году потратили на ремонт дорог в Керчи. Об этом на пресс-конференции сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

- На миллиард выполнено работ по асфальтировке дорог в этом году. Это порядка 50 улиц. И это не только центральные улицы, сказал глава администрации Керчи.

На 2023 год, по словам Брусакова, предварительно запланирован такой же объем работ.

В то же время ситуацию с ремонтом транспортных магистралей в городе, по словам градоначальника, осложняют проблемы с логистикой и трудности с поставками асфальта для нужд города.

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