Путин в рамках «Елки желаний» пообещал мальчику из Запорожской области поездку в Крым

Восьмилетний мальчик из Запорожской области мечтает побывать в Крыму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент России Владимир Путин побывал в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи в московском Манеже, где приходит благотворительная акция «Елка желаний», и пообещал исполнить желания трех детей, передает РИА Новости.

Путин подошел к елке и снял три открытки с пожеланиями. Автором одной из них оказался восьмилетний мальчик из Запорожской области (дети из новых российских регионов с этого года тоже в числе тех, кто может получить подарок). Он написал, что мечтает побывать в Крыму и посетить резиденцию Деда Мороза.

Президент удивился, поскольку дом главного новогоднего персонажа находится не в Крыму, но ему пояснили, что это два разных желания в одном.

– Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем, – передает РИА Новости слова главы государства.

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