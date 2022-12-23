В проекте «Билет в будущее» приняли участие около 10 000 крымских школьников

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В этом году около 10 тысяч крымских школьников, в том числе 129 детей с ограниченными возможностями здоровья, стали участниками проекта ранней школьной профориентации «Билет в будущее». Федеральный проект реализует Минпросвещение РФ по нацпроекту «Образование». В 2022 году участие в нем приняли сразу 100 школ региона.

Ученики 6-11 классов на платформе bvbinfo.ru прошли профориентационную онлайн-диагностику. А позже попробовали свои силы в разных специальностях. 2 тысячи 68 ребят из 25 муниципалитетов Крыма прошли профпробы, которые были организованы на базе техникумов, колледжей и одного института. Подростки примерили на себя профессии журналиста, психолога, повара, кондитера, строителя, бариста, дефектолога, IT-специалиста и многие другие.

- Благодаря проекту «Билет в будущее» я познакомилась с множеством профессий, о которых раньше и не знала. Выбрать специальность очень сложно. Но проект позволил мне окончательно определиться с профессией и убедиться в правильности принятого решения. Я буду поступать на факультет «Реклама и связи с общественностью». БВБ дал мне возможность найти свои сильные стороны, - рассказала ученица 10 класса МОУ «Малореченская школа» города Алушты Альбина Андросенко.

Чаще всего школьники республики выбирали специальности из комфортной профессиональной среды. А именно профессии связанные со строительством, архитектурой, благоустройством, энергетикой, транспортом, пищевыми технологиями.

В текущем году 100 педагогов-навигаторов Крыма проводили со школьниками мультимедийные уроки, викторины и конкурсы. Кроме того, почти 8 тысяч учеников региона увидели первый профориентационный сериал.

- Я принимала участие в проекте «Билет в будущее», который отлично проработан до мелочей: интересные сценарии уроков, диагностика учащихся, профпробы. На проекте ребята не выбирали профессию, а учились выбирать, а это является хорошим подспорьем для их будущего. В этом проекте я, как педагог, была маяком для каждого участника. Эта работа облегчила мне планирование занятий по профориентации школы в целом, - поделилась педагог-психолог МБОУ «Ялтинская гимназия им.А.П.Чехова» Татьяна Стельник.

Федеральный проект «Билет в будущее» был создан, чтобы помочь каждому подростку с выбором будущей профессии. Для этого он объединил педагогов, психологов, наставников и экспертов со всей страны. Благодаря «Билету в будущее» ученики знакомятся с различными специальностями, узнают свои сильные стороны благодаря битестам и пробуют конкретные профессии на практике.

Напомним, федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных проектов. Региональным оператором является Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр».