В Крыму осудят двоих парней, которые украли из сейфа магазина миллион рублей и купили по машине

Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 18-летних жителей республики, укравших более миллиона рублей из сейфа магазина одежды в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Им предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере») и части 3 статьи 30 - пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу»).

Как ранее писала КП-Крым, инцидент произошел в конце мая этого года. Во время ярмарки одежды в Республиканском дворце Культуры профсоюзов молодые люди прокрались в торговое помещение с сейфом, отломали крючок от вешалки и с помощью него выудили через отверстие в железном ящике 1,2 млн рублей, после чего скрылись с места преступления. Как уточнили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, на похищенные средства они купили два автомобиля.

– Через месяц обвиняемые еще раз проникли в помещение магазина, в сейфе которого находилось более 1 млн рублей. Вместе с тем, заметив камеры видеонаблюдения, злоумышленники, опасаясь быть задержанными работниками правоохранительных органов, покинули место совершения преступления, – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

В начале июля молодых людей задержали правоохранители. Отмечается, что вину они признали в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

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