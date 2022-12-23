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НовостиОбщество23 декабря 2022 14:52

В Симферополе таксист украл из магазина продукты на 11 тысяч рублей

Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Молодой человек должен был отвезти заказ покупателю, но вместо этого забрал товар себе

Молодой человек должен был отвезти заказ покупателю, но вместо этого забрал товар себе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе полиция задержала 21-летнего сотрудника службы такси, который не довез до заказчика продукты из местного магазина. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, таксист должен быть отвезти покупателю товар на 11 тысяч рублей. Заказ вместе с чеком молодой человек забрал, но отвозить по адресу не стал.

- Парень свою вину отрицать не стал и во всем сознался. Он объяснил, что, увидев разнообразие дорогостоящих продуктов, не смог устоять и присвоил их себе,- сообщили в МВД.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Против него завели уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба.

Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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