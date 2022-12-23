В Симферополе таксист украл из магазина продукты на 11 тысяч рублей

Молодой человек должен был отвезти заказ покупателю, но вместо этого забрал товар себе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе полиция задержала 21-летнего сотрудника службы такси, который не довез до заказчика продукты из местного магазина. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, таксист должен быть отвезти покупателю товар на 11 тысяч рублей. Заказ вместе с чеком молодой человек забрал, но отвозить по адресу не стал.

- Парень свою вину отрицать не стал и во всем сознался. Он объяснил, что, увидев разнообразие дорогостоящих продуктов, не смог устоять и присвоил их себе,- сообщили в МВД.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Против него завели уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба.

Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50