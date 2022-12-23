Крымчанам досрочно выплатят пенсии и пособия

В отделении ПФР по Республике Крым рассказали о графике выплат в декабре и январе Фото: Даниил ОПАРИН

В связи с январскими праздниками пенсии и пособия крымчанам выплатят в декабре. В отделении ПФР по Республике Крым рассказали о графике выплат в декабре и январе.

- Выплата мер социальной поддержки, дата которых определена 3 числа, через кредитные организации будет произведена 29 декабря 2022 года. Выплата мер социальной поддержки гражданам, которым доставка сумм производится отделениями почтовой связи на дом, будет осуществляться по графику ФГУП «Почта Крыма», - сообщили в ПФР.

Выдача пенсий гражданам, получающим ее на дом, также будет осуществляться согласно графику.

Пенсионерам, которые выбрали кредитную организацию и получают выплаты 6 и 12 числа, пенсия придет 28 декабря. Для тех, кто получает пенсию 22 числа, график не изменится – выплата будет 22 января.

Выплаты материнского капитала за первый месяц 2022 года будут произведены после новогодних праздников.

Тем, кто получил досрочную выплату в декабре за январь, следующая выплата поступит лишь в феврале.

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