В пещере Таврида установили перевернутую елку

Елка наоборот в пещере Таврида. Фото: пещера Таврида/ВК

В пещере Таврида установили перевернутую новогоднюю елку. Фото украшенной огнями лесной красавицы появилось на официальной страничке пещеры в социальной сети.

Елка в пещере Таврида подвешена на высоте порядка 6 метров. Идея связана с тем, что сама пещера образована напорными водами снизу, а не как обычные пещеры сверху вниз.

24 и 25 декабря в пещере проведут новогодний квест на внимательность под названием «Елка наоборот». Посетителей ждут логические задачки, персонажи спелеологического фольклора и подарки от Деда Мороза.

Напомним, пещеру Таврида обнаружили при строительстве одноименной трассы в 2018 году. Минувшим летом ее открыли для туристов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50