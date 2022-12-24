Пациентов севастопольской детской больницы с Новым годом поздравил Дед Мороз на автолестнице

В детскую больницу Севастополя пришел Дед Мороз на автолестнице. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю

Необычное поздравление от Деда Мороза получили пациенты городской детской больницы в Севастополе. Зимний волшебник прибыл к ним не просто с мешком подарков, а в сопровождении автолестницы.

Такую предновогоднюю акцию устроили сотрудники ГУ МЧС по Севастополю совместно с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Департаментом здравоохранения города.

- Огнеборцы устремляют стрелу вверх – а вместе с ней ввысь взмывает сказочный дедушка в компании сотрудника МЧС России. Такую необычную картину в предновогодние дни наблюдали в окна ребята, проходящие лечение в детской городской больнице Севастополя,- сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

«Новогодний десант», который был встречен с восторгом, передал детворе сладкие подарки, напомнил о правилах безопасности и, конечно же, пожелал скорее идти на поправку.

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